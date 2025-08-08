Logo Tgcom24
Pechino, robot umanoidi protagonisti alla conferenza mondiale di robotica

Ci sono umanoidi che massaggiano, altri che cuciono, o corrono su un tappeto mobile

di Elisabetta Biraghi
08 Ago 2025 - 19:43
01:12 

Un centinaio di robot umanoidi sono già fra noi.  Sono stati presentati alla conferenza mondiale di robotica che si è aperta a Pechino con 1500 espositori. Un palcoscenico globale dell'innovazione, dove grande stupore suscitano i pugili umanoidi sul ring che combattono come quelli veri, con gli stessi movimenti, la stessa forza e le stesse prestazioni, lasciando a bocca aperta gli spettatori.
 

