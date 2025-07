A Linarolo, nel Pavese, proseguono senza sosta le operazioni per ritrovare il ragazzo scomparso nel fiume Po. I vigili del fuoco sono impegnati con squadre a terra, sommozzatori e soccorritori acquatici. È stato anche impiegato un sonar a scansione frontale per esplorare i fondali, utile anche in condizioni di scarsa visibilità.