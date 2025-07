Paura in Spagna per un incendio vicino a Madrid

Paura a Madrid per un incendio che è divampato nei pressi della capitale spagnola avvolgendola in una gigantesca nube di fumo. Le fiamme sono sotto controllo, in base a quello che fanno sapere le autorità, che hanno comunque esortato i residenti a rimanere nelle loro case e a chiudere le finestre. Le fiamme hanno bruciato circa 3.000 ettari di territorio. L'incendio è scoppiato nella città di Mentrida, nella regione centrale della Castiglia-La Mancia, a circa 50 chilometri a sud-ovest di Madrid.