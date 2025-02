Un carro allegorico è andato in fiamme per cause accidentali durante una sfilata di Carnevale domenica pomeriggio a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Il carro è andato distrutto. Diverse persone sono rimaste ferite in modo non grave. Coinvolti anche due bambini che hanno riportato leggere ustioni ed escoriazioni. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco.