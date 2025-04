Pasqua, a Verbicaro si rinnova il rito di penitenza dei Battenti

A Verbicaro, in provincia di Cosenza, si è rinnovato il secolare rito dei Battenti, una tradizione pasquale che si svolge ogni Giovedì Santo. Durante la notte, uomini vestiti di rosso, scalzi e con le gambe nude, si percuotono le cosce con il "cardidd", un tappo di sughero con schegge di vetro, fino a farle sanguinare. Il gesto simboleggia la partecipazione alla Passione di Cristo e rappresenta un atto di penitenza e devozione. I Battenti percorrono per tre volte le vie del paese, fermandosi davanti alle chiese per segnare con il sangue i portali e le scale. Il rito si conclude con il lavaggio delle ferite nella fontana vecchia del paese.