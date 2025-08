A Parigi, un uomo ha acceso una sigaretta con la fiamma eterna della tomba del Milite Ignoto sotto l’Arco di Trionfo, gesto ripreso in un video che ha scatenato polemiche. L'uomo ha superato le transenne, ha acceso la sigaretta e se n’è andato come se niente fosse. La ministra Patricia Mirallès ha annunciato un’azione legale per oltraggio alla memoria dei caduti.