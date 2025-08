Parigi, la denuncia dei residenti: "Montmartre come in un parco di divertimenti"

Se Amélie Poulain non fosse solo il personaggio di un film, ma lavorasse davvero come cameriera al Café des Deux Moulins, non potrebbe pagarsi l'affitto, perché Montmartre - il quartiere più romantico e artistico di Parigi - è diventato un villaggio turistico, con case vacanze e hotel costosissimi, che hanno causato l'aumento degli affitti e degli appartamenti in vendita. Il quartiere parigino è sempre stato molto turistico e anche dieci anni fa centinaia di persone accorrevano sulla collina per visitare la basilica del Sacro Cuore, mangiare crepes e lasciarsi ritrarre dai numerosi artisti che popolano le strade della zona. Tuttavia, adesso la situazione è fuori controllo e un appartamento di 40 metri quadri costa più di 550mila euro. "Noi la chiamiamo in realtà Disneyland-isation - racconta una donna - La gente viene, trascorre un po' di tempo a Montmartre e poi se ne va, come in un parco di divertimenti"