Parata di star all'ultima sfilata curata da Giorgio Armani

Le stesse lanterne accese, quelle nuvole bianche al pianoforte, luce e colonna sonora di un saluto che lui stesso aveva disegnato così. Armani, l'ultima collezione. Testamento di moda, l'hanno chiamato. Manifesto della sua poetica, potente e rivoluzionaria. Alla Pinacoteca di Brera un tributo autentico e sincero per i 50 anni dall'inizio di un'avventura che è già storia e non finisce. C'è il mondo di Giorgio Armani riunito per lui, una parata di star hollywoodiane.