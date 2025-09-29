Logo Tgcom24
Lifestyle
alla milano fashion week

Parata di star all'ultima sfilata curata da Giorgio Armani

A conclusione della Milano Fashion Week un tributo autentico e sincero

di Maria Vittoria Corà
29 Set 2025 - 14:51
01:37 

Le stesse lanterne accese, quelle nuvole bianche al pianoforte, luce e colonna sonora di un saluto che lui stesso aveva disegnato così. Armani, l'ultima collezione. Testamento di moda, l'hanno chiamato. Manifesto della sua poetica, potente e rivoluzionaria. Alla Pinacoteca di Brera un tributo autentico e sincero per i 50 anni dall'inizio di un'avventura che è già storia e non finisce. C'è il mondo di Giorgio Armani riunito per lui, una parata di star hollywoodiane.

giorgio armani
milano fashion week

