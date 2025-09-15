Logo Tgcom24
ABBRACCI E STRETTE DI MANO

Papa Leone XIV incontra gli agostiniani e posa per una foto ricordo

I confratelli hanno donato alcuni regali al Pontefice

15 Set 2025 - 14:59
00:36 

Al termine dell'incontro con gli agostiniani, Papa Leone XIV ha fatto una foto ricordo con i confratelli che hanno poi salutato Prevost nel cortile dell'Augustinianum e hanno donato alcuni regali.

