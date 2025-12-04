Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cultura
ASTI

Paolo Conte svela le sue opere... su carta

A Palazzo Mazzetti ad Asti sono esposti 143 lavori, eseguiti con tecniche diverse, dal cantautore

di Adele Maria Costantini
04 Dic 2025 - 20:05
01:33 

Ma non è l'unico cantante a cimentarsi con l'arte: a Mamiano di Traversetolo (Parma) la Fondazione Magnani-Rocca celebra Mina

video tg