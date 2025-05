Panama, una nuova diga minaccia i villaggi lungo il fiume Indio: protesta dei cittadini

I villaggi lungo il fiume Indio, a Panama, vivono giorni di incertezza e paura. Il progetto per la costruzione di una nuova diga da 4.600 ettari, pensata per garantire l'approvvigionamento idrico al Canale di Panama, mette a rischio la permanenza di centinaia di famiglie nelle loro terre. Il piano, secondo l'Autorità del Canale di Panama (ACP), coinvolgerà direttamente circa 2.500 persone. Molti abitanti sono riluttanti a lasciare le proprie case, preoccupati di non riuscire a mantenere lo stesso stile di vita. Negli ultimi giorni, una protesta simbolica ha visto centinaia di persone risalire il fiume in barca, sventolando bandiere nazionali e striscioni per dire no allo spostamento forzato. Il nuovo bacino dovrebbe scongiurare future crisi idriche come quella recente, che ha costretto a limitare il traffico navale sul canale. L'acqua verrebbe convogliata attraverso un tunnel di 9 chilometri fino al lago Gatun.