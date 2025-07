Palma di Maiorca, cartelli di benvenuto per incoraggiare le persone a tornare

Andate via, anzi no. A Palma di Maiorca, perla delle Baleari, è partita la controffensiva degli albergatori per far sentire benvenuti i turisti sull'isola dopo le proteste contro il cosiddetto overtourism. La federazione alberghiera, facendo il verso a chi protesta contro le migliaia di viaggiatori - specialmente nel picco estivo - ha tappezzato l'isola con cartelli che li invitano a venire, o a tornare. Insomma, da tourist go home, turista vattene a casa, a tourist go home happy, vattene felice.