Palermo, tentano di incendiare 500 kg di rame: sfiorato disastro ecologico

Disastro ecologico sfiorato nel Palermitano dove i carabinieri hanno arrestato due uomini di 28 e 35 anni scoperti nel tentativo di incendiare 500 chilogrammi di cavi di rame rubati con l’intento di estrarne il metallo e disfarsi della guaina isolante. Una tipologia di incendio particolarmente pericolosa per la combustione dei materiali plastici che rilascia diossine e fumi tossici nell'aria. I fatti si sono verificati in un'area boschiva di Billemi, tra i Comuni di Palermo e Torretta. L'intervento è stato gestito dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, Nucleo investigativo della polizia ambientale agroalimentare e forestale con il supporto del Nucleo Cities di Palermo e dei militari della Compagnia di Carini. Le accuse per i due arrestati sono di combustione di rifiuti e ricettazione.