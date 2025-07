La guardia di finanza di Palermo ha sequestrato oltre 70 chili di hashish nascosti in un'auto fermata durante un controllo stradale. A bordo c'erano quattro corrieri provenienti da Roma, due dei quali con precedenti. La droga era suddivisa in 691 panetti, nascosti in trolley e borsoni. Se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 500mila euro. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere Pagliarelli.