Istanti da incubo per un donna e due bambini in strada a Lahore: i tre sono stati presi di mira da un leone fuggito da un'abitazione. Nel filmato - diffuso dalle forze dell'ordine - si vede il felino saltare il muro prima di balzare sulla schiena della donna, facendola cadere a terra. Il leone è poi girato verso i due piccoli, graffiandoli prima di fuggire. I tre sono stati medicati e non sono in gravi condizioni