ARRIVA "METAL AS HELL"

Painkiller si aggiorna con nuovi tormenti

Il DLC "Metal as Hell" introduce nuove sfide e strumenti di distruzione.

17 Dic 2025 - 12:20
00:34 