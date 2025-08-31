Logo Tgcom24
UNA NOVITÀ RISPETTO AL PASSATO

Pagamenti alle imprese, lo Stato ora è puntuale

Dal 2024 salda le fatture commerciali nei tempi di legge

di Giulia Ronchi
31 Ago 2025 - 12:30
Pagamenti alle imprese, lo Stato ora è puntuale. Dal 2024 salda le fatture commerciali nei tempi di legge. Certo al limite, se si considera che per farlo impiega in media 29 giorni rispetto ai 30 massimi concessi dalla direttiva europea, soglia che sale a 60 per gli enti del servizio sanitario nazionale e per alcune transazioni particolari. 

Il dato rappresenta una novità rispetto al passato infatti nel 2023 occorrevano in media 33 giorni per onorare i pagamenti, nel 2019 ben 43. Guardando ai diversi soggetti sono le regioni e le province autonome le più virtuose perché nel 2024 hanno pagato in media in 18,4 giorni.
 

