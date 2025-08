Paesi sicuri, dalla Commissione europea un assist all'Italia

Sui centri in Albania la linea del governo non cambia: la sentenza della Corte europea che attribuisce ai giudici la valutazione finale sui Paesi sicuri verso i quali è possibile rimpatriare i migranti, ha sollevato una dura reazione a Palazzo Chigi, a metà tra lo stupore e l'indignazione. Ma ora arriva un assist dalla Commissione europea che ricorda come con il nuovo regolamento su migrazione e asilo che entrerà in vigore prossimamente, la decisione spetterà agli Stati membri.