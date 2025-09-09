Padova, sequestrati 156mila articoli di cancelleria non a norma

Gli articoli, privi delle indicazioni di sicurezza o con marchi "CE" contraffatti, erano destinati alla vendita da parte di due aziende padovane
La guardia di finanza di Padova ha sequestrato oltre 156mila prodotti di cancelleria irregolari in vista del nuovo anno scolastico. Gli articoli, privi delle indicazioni di sicurezza o con marchi "CE" contraffatti, erano destinati alla vendita da parte di due aziende padovane. I titolari sono stati denunciati e sanzionati fino a 30mila euro.
