Padova, sequestrati 156mila articoli di cancelleria non a norma

La guardia di finanza di Padova ha sequestrato oltre 156mila prodotti di cancelleria irregolari in vista del nuovo anno scolastico. Gli articoli, privi delle indicazioni di sicurezza o con marchi "CE" contraffatti, erano destinati alla vendita da parte di due aziende padovane. I titolari sono stati denunciati e sanzionati fino a 30mila euro.