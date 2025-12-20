Logo Tgcom24
CON TANTI REGALI

Padova, a Casa Priscilla arriva Babbo Natale in moto

La struttura protetta accoglie madri e minori vittime di violenza

di Gaia Padovan
20 Dic 2025 - 19:29
