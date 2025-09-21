Logo Tgcom24
L'ARRIVO DEL PRESIDENTE

Ovazione per Trump ai funerali di Kirk

Dai presenti si è alzato il coro "Usa, Usa"

21 Set 2025 - 22:50
00:19 

Ovazione per il presidente Donald Trump al suo ingresso allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, per i funerali dell'attivista Charlie Kirk. Dalla folla si è alzato il coro "Usa, Usa".

