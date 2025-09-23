Oscar, "Familia" di Francesco Costabile è il candidato italiano

E' "Familia" di Francesco Costabile (distribuito da Medusa) il lungometraggio che l'Italia ha deciso di candidare alla selezione per l'Oscar al miglior film internazionale. Ha avuto la meglio su altri 23 titoli, nella scelta del comitato di selezione. "Familia", con Francesco Di Leva, Barbara Ronchi e Francesco Gheghi, racconta il drammatico ritorno di un padre e marito violento dalla moglie e dai figli, dopo 10 anni di assenza. E' tratto da una storia vera, raccolta nel libro autobiografico "Non sarà sempre così" di Luigi Celeste. "La violenza di genere è un tema che appartiene a tutte le società", ha commentato il regista, sottolineando che candidare "Familia" agli Oscar è "una scelta coraggiosa". L'annuncio delle shortlist da parte dell'Academy è previsto per il 16 dicembre; le nomination verranno poi comunicate il 22 gennaio, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 15 marzo. Per "Familia" è iniziato il viaggio verso la notte delle stelle.