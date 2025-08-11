Orvieto, ritrovato l'escursionista scomparso: le immagini del salvataggio

È stato trovato in stato confusionale e con un sospetto trauma cranico il 65enne scomparso nei pressi del Castello di Titignano, nel comune di Orvieto. L’uomo, disperso dal 9 agosto, è stato rintracciato grazie a un’operazione congiunta di Guardia di Finanza, Soccorso alpino, Vigili del fuoco e 118. Decisivo l’uso della tecnologia “Imsi-Imei Catcher” a bordo di un elicottero delle Fiamme Gialle, che ha permesso di localizzare il suo cellulare nonostante la fitta vegetazione. Dopo il ritrovamento, sulle rive del Lago di Corbara, è stato soccorso e trasferito in ospedale in elicottero.