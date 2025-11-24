Ornella Vanoni, l'uscita del feretro dalla chiesa di San Marco a Milano

Lungo applauso all'uscita del feretro di Ornella Vanoni dalla chiesa di San Marco a Milano, dove si sono tenuti i funerali. Tra i presenti, anche il sindaco meneghino Beppe Sala. La cantante si è spenta venerdì 21 novembre nella sua abitazione a Milano, dove era nata il 22 settembre 1934. Attiva dal 1956, Vanoni ha realizzato oltre cento lavori tra album, EP e raccolte, raggiungendo un totale stimato di oltre 55 milioni di copie vendute.