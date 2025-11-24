Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
L'ULTIMO SALUTO

Ornella Vanoni, l'uscita del feretro dalla chiesa di San Marco a Milano

Lungo applauso alla fine dei funerali della cantante, morta all'età di 91 anni

24 Nov 2025 - 16:10
01:54 

Lungo applauso all'uscita del feretro di Ornella Vanoni dalla chiesa di San Marco a Milano, dove si sono tenuti i funerali. Tra i presenti, anche il sindaco meneghino Beppe Sala. La cantante si è spenta venerdì 21 novembre nella sua abitazione a Milano, dove era nata il 22 settembre 1934. Attiva dal 1956, Vanoni ha realizzato oltre cento lavori tra album, EP e raccolte, raggiungendo un totale stimato di oltre 55 milioni di copie vendute.

video evidenza
ornella vanoni