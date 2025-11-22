Ornella Vanoni, Iva Zanicchi a Tgcom24: "Una settimana fa mi ha detto taglia i capelli, sono troppo lunghi"

Il giorno dopo la scomparsa della cara amica, Iva Zanicchi a Tgcom24 l'ha ricordata e ha raccontato l'ultima telefonata: "Lei era, è un'amica sincera, intelligente, colta...sto andando a Berna, stasera ho un concerto lì e lo dedicherò, sicuramente, alla mia amica Ornella. L'ho sentita una settimana fa e mi ha detto che stava benino, lei mi chiamava per congratularsi per qualcosa oppure per sgridarmi. Quasi sempre mi sgridava. Mi ha detto: "Quando ti tagli quei capelli? Fai schifo, sono troppo lunghi". Le ho detto va bene Ornella e ieri sono andata dal parrucchiere e li ho tagliati. E volevo comunicarglielo, perché io la ascoltavo". La cantante ha aggiunto: "Un'amica che riesce a dire certe cose con questa sincerità è da apprezzare. L'ho sempre amata tantissimo".