Ornella Vanoni, il sindaco di Milano Beppe Sala: "Era un esempio di libertà"

"Ornella Vannoni rappresenta la milanesità intesa come la voglia di essere liberi e non condizionati dal giudizio degli altri, del mainstream. Lei da questo punto di vista è stata un bellissimo esempio. Poi, una storia molto dedicata alla nostra città, e quindi credo che dovremmo trovare delle formule per essere riconoscenti, ma anche un po' per lasciare il suo insegnamento". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine della camera ardente di Ornella Vanoni. "È stata talmente una persona importante di Milano che bisogna trovare una formula per continuare a mandare avanti il suo insegnamento. Quindi ci ragioniamo. È chiaro che non eravamo pronti perché certo aveva i suoi anni, mi diceva sempre che aveva i suoi acciacchi, però al contempo aveva questo spirito e sembrava invincibile", ha aggiunto.