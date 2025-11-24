Ornella Vanoni, gli amici vip alla camera ardente: "Una donna rivoluzionaria e libera"

Tanti i vip che fino all'ultimo hanno voluto rendere omaggio a Ornella Vanoni recandosi alla camera ardente milanese nell'ultimo giorno prima delle esequie. Caterina Caselli la ricorda così: "Lascia un lascito per chi l'ha conosciuta è fonte di ispirazione per chi ama l'arte". Gianna Nannini non ha dubbi: "Ho mandato un messaggio con scritto Cara amica mia. Su sopra di noi. Dove sei sempre stata lei sopra, sopra tutto. Il suo modo di vivere è stato rivoluzionario, proprio nell'allegria, l'allegria è rivoluzione, l'emozione è rivoluzione e lei dava questo".