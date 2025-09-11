Oristano, sequestrata maxi piantagione di cannabis

I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Oristano hanno individuato una vasta piantagione di canapa indiana a Riola Sardo, in provincia di Oristano. La piantagione comprendeva oltre 2.500 piante di cannabis.L'operazione ha portato al sequestro di 7 kg di infiorescenze pronte alla commercializzazione, 40 kg di residui di lavorazione che unitamente a oltre 2 kg di kief avrebbero favorito la predisposizione di panetti di hashish.