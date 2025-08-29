Logo Tgcom24
OPERAZIONE ANTIDROGA

Oristano, scoperta coltivazione di marijuana: otto arresti

La piantagione contava oltre 4.500 piante, irrigate con un sistema a goccia

29 Ago 2025 - 13:42
01:12 

 Maxi operazione antidroga nelle campagne di Villaurbana, in provincia di Oristano. I Carabinieri hanno arrestato otto persone, tra cui cinque cittadini colombiani, sorprese all'interno di un capannone mentre lavoravano circa 290 kg di marijuana. La sostanza, secondo le analisi, conteneva un livello di THC oltre i limiti di legge. La piantagione contava oltre 4.500 piante, irrigate con un sistema a goccia. L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale con il supporto di elicotteri e unità speciali, ha portato anche al sequestro di denaro e materiale per il confezionamento. Gli arrestati sono stati trasferiti al carcere di Massama.

