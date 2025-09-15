Logo Tgcom24
presenti osservatori di 23 paesi

Operazione Zapad-2025, i caccia russi volano sul mare di Barents

Si tratta di acque neutrali e in quanto tali escluse fino a oggi da esercitazioni militari su vasta scala

di Luca Pesante
15 Set 2025 - 21:27
Nel linguaggio della guerra il messaggio inviato dal Cremlino è più che ostile; è un vero presagio della battaglia imminente: i caccia russi mig-31 equipaggiati con missili balistici ipersonici hanno completato un volo di quattro ore sul mare di Barents, nell'enorme triangolo artico delimitato dalle coste ghiacciate della Federazione Russa, dell'Islanda e della Scandinavia. Si tratta di acque neutrali e in quanto tali escluse fino a oggi da esercitazioni militari su vasta scala, come invece sta accadendo con l'operazione "Zapad 2025", che vede Mosca e Minsk simulare una maxi battaglia su terra, cielo e mare.

