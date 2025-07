Operazione culle vuote, il Governo pensa ad una nuova strategia per incentivare la natalità

Il governo guarda già alla prossima finanziaria con una priorità su tutte in cima alla lista: invertire la tendenza delle culle vuote, allo studio del tesoro una super detrazione fiscale per le mamme lavoratrici. Tutto da rifare: il ministro Giorgetti pensa ad una nuova strategia per incentivare le famiglie a fare figli. Il fenomeno va affrontato, le cifre raccontano di quasi 600 mila nascite nel nostro Paese nel 2008, solamente 370mila lo scorso anno. Ci vogliono misure da inserire nella prossima manovra che mattano al centro la famiglia. Oggi le detrazioni massime con due figli a carico sono di 14mila euro per un reddito tra 75mila e 100mila euro, detrazioni di 8mila euro per reddito superiore.