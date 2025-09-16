Logo Tgcom24
A MONTEMULO

Operai aggrediti durante lo sciopero nel Pratese, la denuncia: "Presi a calci e pugni"

Picchiati mentre erano in presidio davanti alla stireria in cui lavorano

16 Set 2025 - 16:26
00:45 

Alcuni operai di una stireria di Montemulo (Prato) sono stati aggrediti durante lo sciopero con presidio davanti allo stabilimento in cui lavorano. E' quanto denuncia il sindacato Sudd Cobas che parla di "gazebo distrutti" e "pugni e calci agli operai". Sono 18 i lavoratori che stavano protestando, in gran parte bengalesi ma anche afghani e pakistani: uno di loro è stato portato via in ambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. "Gli operai presi a cazzotti non lavorano per una confezione cinese - scrivono i Cobas -, ma cuciono e stirano capi di abbigliamento di importanti brand della moda, quelli che in negozio arrivano a costare quanto un loro stipendio. Diritti negati, società che chiudono e riaprono sotto altri nomi e violenza contro chi protesta: succede questo nella giungla di appalti e subappalti della moda Made In Italy".

