Ong denuncia: "Migranti gettati in mare dai militari di Tripoli"

Un video diffuso da Mediterranea mostra il salvataggio in mare di dieci migranti avvenuto il 21 agosto in acque internazionali. Secondo l’Ong, a costringerli a tuffarsi sarebbero stati militari legati al governo di Tripoli. L’organizzazione ha presentato un esposto alla Procura di Trapani per tentato omicidio e inviato le prove anche alla Corte Penale Internazionale.