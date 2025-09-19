Logo Tgcom24
presentato un esposto

Ong denuncia: "Migranti gettati in mare dai militari di Tripoli"

Mediterranea ha diffuso il video del salvataggio avvenuto dopo che le motovedette libiche avrebbero costretto i migranti a tuffarsi in acqua

19 Set 2025 - 09:50
00:33 

Un video diffuso da Mediterranea mostra il salvataggio in mare di dieci migranti avvenuto il 21 agosto in acque internazionali. Secondo l’Ong, a costringerli a tuffarsi sarebbero stati militari legati al governo di Tripoli. L’organizzazione ha presentato un esposto alla Procura di Trapani per tentato omicidio e inviato le prove anche alla Corte Penale Internazionale.

