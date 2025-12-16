Omicidio di Rob Reiner, lite violenta tra padre e figlio durante una festa

I dissidi familiari c'erano da tempo e secondo le ricostruzioni degli inquirenti avrebbero raggiunto il punto di non ritorno pochi giorni prima della tragedia. I rapporti difficili tra Rob Reiner, la moglie Michele e il figlio Nick erano noti nell'ambiente hollywoodiano, ma erano esplosi anche pubblicamente alla festa di Natale organizzata da Conan O'Brien. Una lite violenta, sentita da molti invitati, tra padre e figlio, che avrebbe costretto Rob e Michele ad abbandonare la serata. Fonti familiari raccontano di una situazione ormai fuori controllo, segnata da anni di instabilità psicologica e problemi di dipendenza da alcol e droghe. "Avevano provato tutto", avrebbero confidato gli amici più stretti, spiegando come i genitori fossero allo stremo nel tentativo di aiutare Nick, più volte entrato e uscito da programmi di riabilitazione. Domenica il ritrovamento dei corpi di Rob Reiner e della moglie nella loro abitazione di Los Angeles. Il figlio Nick è stato arrestato e accusato di duplice omicidio: resta in carcere con una cauzione fissata a 4 milioni di dollari.