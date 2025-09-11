Omicidio Charlie Kirk, la fuga del presunto killer

Un video pubblicato sui social media mostra una persona che corre sul tetto di un edificio con vista sul cortile della Utah Valley University, immediatamente dopo l'uccisione dell'attivista conservatore. Tanner Maxwell, uno studente della business school dell'università, stava filmando la folla riunita per ascoltare il discorso di Kirk. "Proprio nel momento in cui ho premuto il tasto per avviare la registrazione ho sentito lo sparo," ha raccontato Maxwell al WP. Il filmato mostra una figura sul tetto dell'edificio definito Losee Center appena visibile, la persona che sembra indossare abiti scuri e che corre per circa due secondi prima di uscire dall'inquadratura mentre la telecamera si sposta. Il tetto si trova a circa 140 metri dal punto in cui Kirk era appena stato colpito.