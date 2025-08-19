Logo Tgcom24
Olena Zelenska e Melania Trump, lettere e diplomazia delle first lady

Due donne lontane per storia e temperamento ma che hanno scelto lo stesso strumento

di Viviana Guglielmi
19 Ago 2025 - 19:40
A Washington Zelensky ha consegnato a Trump una missiva destinata non al presidente americano, ma a sua moglie. "Non è per te" ha detto sorridendo. Dietro la battuta, il tentativo di rafforzare un canale femminile di influenza e solidarietà, sulla scia di quanto accaduto pochi giorni fa in Alaska. Lì, Melania aveva affidato al marito una lettera per Putin. Non un documento tecnico, ma un appello umanitario: “Ogni bambino condivide gli stessi sogni silenziosi nel cuore". 

