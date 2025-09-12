Logo Tgcom24
Meloni esprime soddisfazione in un post

Occupazione, continua la crescita in Italia

"Nel secondo trimestre l'Istat registra 226mila occupati in più rispetto allo scorso anno

di Stefania Scordio
12 Set 2025 - 19:11
Continua la crescita dell'occupazione  soprattutto al sud ai massimi dal 2004. Un successo celebrato dal governo con le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che in un post sui social commenta: "Abbiamo avuto il coraggio  di dire basta alla stagione dell'assistenzialismo. Abbiamo investito in infrastrutture, lavoro e merito. La strada è giusta - sottolinea - e continueremo a percorrerla, per costruire finalmente un’Italia nella quale tutti abbiano le stesse opportunità".
 

