Occupazione, continua la crescita in Italia

Continua la crescita dell'occupazione soprattutto al sud ai massimi dal 2004. Un successo celebrato dal governo con le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che in un post sui social commenta: "Abbiamo avuto il coraggio di dire basta alla stagione dell'assistenzialismo. Abbiamo investito in infrastrutture, lavoro e merito. La strada è giusta - sottolinea - e continueremo a percorrerla, per costruire finalmente un’Italia nella quale tutti abbiano le stesse opportunità".

