Nuovo stallo nei negoziati tra Israele e Hamas

Mentre continuano i bombardamenti sulla Striscia di Gaza, a Doha sono in corso i negoziati per il cessate il fuoco, che vede un nuovo stallo tra Israele e Hamas. Tel Aviv avrebbe pronta una nuova bozza: per questo il premier Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione straordinaria di gabinetto per discutere la nuova proposta. Nel frattempo, lo staff del presidente americano Donald Trump ha riferito di una telefonata con l'emiro del Qatar, Tamim al-Thani