Nuovo incendio a San Giovanni Rotondo, Canadair in azione

Un nuovo incendio si è sviluppato a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dove dalla tarda serata di domenica si sono susseguiti alcuni roghi nella zona di contrada Costa. Le fiamme sono divampate nella notte nella stessa parte nord, e hanno richiesto l'evacuazione di una settantina di famiglie. "È ormai evidente che gli incendi sono di natura dolosa", scrive il Comune in un post su Facebook. "Il nostro territorio è sotto attacco - dichiara il vicesindaco Michele Longo -, ma stiamo facendo tutto il possibile per tutelare la comunità e riportare quanto prima la situazione alla normalità". I Canadair sono entrati in azione per contenere e spegnere i numerosi incendi in corso.