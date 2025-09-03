Logo Tgcom24
Nuoro, scoperta piantagione di cannabis: arrestato 20enne

Il giovane è stato colto in flagranza di reato mentre era intento a potare e raccogliere infiorescenze di cannabis

03 Set 2025 - 14:36
00:59 

I carabinieri di Desulo, nel Nuorese, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno arrestato un 20enne del posto, incensurato, colto in flagranza di reato mentre era intento a potare e raccogliere infiorescenze di cannabis, coltivate all'interno di una piantagione illegale situata in località dell'agro di Desulo, denominata "Su Laccheddu – Arcu Is Orroeles".  La piantagione, ben occultata tra la vegetazione, era composta da 104 piante di altezza variabile tra i 40 e i 150 centimetri, irrigate mediante un sistema di tubature in PVC della lunghezza complessiva di oltre 200 metri, alimentato da una cisterna, tutto sottoposto a sequestro.

