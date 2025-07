Non solo Dj Godzi, l'estate folle di Ibiza tra risse e malori

La magistratura spagnola indaga sulla morte del dj italiano Michele Noschese, 35 anni, avvenuta per ragioni ancora da chiarire dopo una lite con la Guardia Civil. E questa vicenda è solo il culmine di un'estate maledetta per Ibiza. Altre due vicende inquietanti hanno travolto l'isola del divertimento senza freni. Proprio in questi giorni due giovani - entrambi scozzesi - sono morti a poche settimane di distanza l'uno dall'altro, cadendo dal balcone dello stesso hotel: l'Ibiza Rocks. Una tragica vicenda, che si unisce a quella di Evan Thompson, 26 anni, deceduto in circostanze simili il 7 luglio. La polizia indaga sui decessi, anche se secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe in entrambi i casi di un incidente, forse legato all'assunzione di alcol e droghe.