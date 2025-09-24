Logo Tgcom24
nella città natale del cantante

Noemi in concerto a Lagonegro rende omaggio a Mango

L'artista romana ha emozionato il pubblico sulle note de "La rondine"

24 Set 2025 - 10:19
00:54 

Noemi durante la tappa di Lagonegro (Potenza) del suo Nostalgia Summer Tour ha emozionato il pubblico sulle note di "La rondine". Un omaggio a Pino Mango, nato proprio a Lagonegro.

