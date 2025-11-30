Logo Tgcom24
TORNA KID ICARUS

Nintendo Switch Online si aggiorna con quattro classici

Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos, Battletoads, Kid Icarus: Of Myths and Monsters e Bionic Commando ci portano nel passato.

30 Nov 2025 - 12:15
02:17 