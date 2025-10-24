Logo Tgcom24
Ninja Gaiden 4 e il ritorno di Ryu

Team Ninja e PlatinumGames danno vita a un nuovo, esplosivo gioco d'azione per PC e console.

24 Ott 2025 - 13:35
02:11 