Nicole Kidman torna single

Dopo quasi 20 anni si sarebbe chiusa la storia d'amore tra Nicole Kidman e Keith Urban. L'attrice australiana premio Oscar e la star della musica country vivrebbero separati dall'inizio dell'estate scorsa. Lei sarebbe rimasta nella casa di Nashville con le due figlie adolescenti, mentre lui avrebbe scelto un'altra residenza. Eppure, solo a giugno, in occasione del loro anniversario di matrimonio, Nicole aveva postato una foto tenera con il marito. "Buon anniversario, tesoro", aveva scritto con un cuore. Secondo i media, Nicole avrebbe tentato di salvare il matrimonio, ma - evidentemente - senza successo.