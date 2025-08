New York, presto si nuoterà sotto i grattacieli

I lavori sono cominciati al Pier 35 con la posa della piattaforma galleggiante da 320 tonnellate sulla quale verrà costruita la piscina che dovrebbe essere aperta nell’estate 2027. Il progetto, chiamato Plus Pool, per la forma a croce che avrà in futuro la piscina che sarà composta da 4 vasche, è allo studio da 15 anni ed è unico nel suo genere, in quanto filtrerà l'acqua del fiume per renderla balneabile, senza l'uso di cloro o altri agenti chimici. L'obiettivo è quello di restituire al fiume acqua più pulita di quella prelevata, creando uno spazio ricreativo per i cittadini della Grande Mela che facevano il bagno nell’East river fino ai primi del 900. Altre grandi città come Parigi e Londra hanno già restituito questa possibilità ai loro abitanti rendendo nuovamente balneabili la Senna - grazie ai fondi per le Olimpiadi - e il Tamigi.