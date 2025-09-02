New York, a Brooklyn il "West Indian Carnival": colori, musica e culturacaraibica

Nel cuore di Brooklyn, a New York, lungo Eastern Parkway, si è svolto il "West Indian Carnival", uno degli appuntamenti più attesi e vivaci dell'anno. L'evento ha trasformato la città in un’esplosione di colori, ritmi travolgenti e orgoglio culturale. Il corteo ha sfilato in un tripudio di costumi decorati con piume sgargianti e gioielli scintillanti, indossati da partecipanti di ogni età. A fare da colonna sonora, i suoni inconfondibili delle steel drums, insieme a soca, reggae e dancehall, che hanno fatto danzare la folla per tutto il percorso. Oltre alla festa, il West Indian Carnival rappresenta un momento importante di celebrazione dell'identità caraibica e dell'unità tra le comunità. Un'occasione per rendere omaggio alle proprie radici e condividere con la città l'energia e la ricchezza della cultura delle Indie Occidentali.