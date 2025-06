Netanyahu sull'attacco all'Iran: "Andrà avanti per giorni"

Israele ha attaccato l'Iran e violente esplosioni si sono verificate a Teheran, mentre sono stati colpiti siti nucleari in diverse aree del Paese. Ucciso il comandante delle Guardie della Rivoluzione. "Israele ha lanciato l'operazione Rising Lion, un'operazione militare mirata per respingere la minaccia iraniana alla sopravvivenza stessa di Israele. Questa operazione continuerà per tutti i giorni necessari a rimuovere tale minaccia", ha spiegato il premier dello Stato ebraico, Benjamin Netanyahu.