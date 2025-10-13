Logo Tgcom24
il discorso prima della liberazione degli ostaggi

Netanyahu: "Potremmo ancora subire attacchi, serve unità tra noi"

Il discorso televisivo del premier alla vigilia del rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi

13 Ott 2025 - 01:00
01:08 

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha diffuso un discorso televisivo alla vigilia del previsto rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, sottolineando l'importanza dell'unità nazionale e la necessità di affrontare le minacce ancora presenti, nonostante le forze israeliane abbiano prevalso. "Abbiamo molte differenze tra noi, tuttavia, oggi e nel prossimo futuro, abbiamo tutte le ragioni per metterle da parte", ha dichiarato Netanyahu.

"Ovunque abbiamo combattuto, abbiamo prevalso. Ma la battaglia è ancora in corso. Abbiamo molte sfide davanti a noi. I nostri nemici potrebbero attaccarci di nuovo, tuttavia siamo consapevoli di tutto". "Abbiamo ancora grandi sfide di sicurezza davanti a noi", ha aggiunto il premier, ribadendo che "alcuni dei nostri nemici stanno cercando di riorganizzarsi e di attaccarci di nuovo. E come diciamo qui, ci stiamo già lavorando", ha concluso.

