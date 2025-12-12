Logo Tgcom24
THE GAME AWARDS 2025

Neon Giant svela No Law

Gli autori di The Ascent presentano un nuovo sparatutto con elementi ruolistici, in sviluppo su PC e console.

12 Dic 2025 - 08:21
01:34 